BC chinês injeta 12 bi de yuans em liquidez e corta juro de repo reversa

De acordo com o comunicado, a autoridade monetária restabeleceu uma linha de recompra (repo) reversa de 14 dias e cortou a taxa de juros do instrumento em 10 pontos-base, a 2,15%. A medida adicionará 10 bilhões de yuans ao sistema.

O Banco do Povo da China (PBoC) anunciou nesta segunda-feira, 19, a injeção de 12 bilhões de yuans no mercado, por meio de operações que visam "manter a liquidez estável" diante da desaceleração da segunda maior economia do planeta.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.