BC autoriza compra de fatia adicional de 11,38% da XP pelo Itaú

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Itaú Unibanco obteve autorização do BC (Banco Central) para adquirir aproximadamente 11,38% do capital social total da XP Inc., segundo comunicado ao mercado divulgado nesta segunda-feira (8) pelo banco.

A operação estava prevista em contrato assinado entre as partes em 2017, quando o banco comprou 49,9% do capital social da XP.

De acordo com o Itaú, a consumação da operação está prevista para ocorrer em 2022, após a divulgação das demonstrações financeiras auditadas da XP Inc. referente ao ano de 2021.

São necessárias ainda aprovações de órgãos reguladores no exterior para a concretização da aquisição.

O banco reportou no dia 3 de novembro lucro líquido de R$ 6,8 bilhões no terceiro trimestre, alta de 34,7% em bases anuais. Ao contrário de 2020, os resultados não consideram a contribuição da operação da XP Inc, companhia cuja participação no capital foi segregada da linha de negócio do Itaú Unibanco em 31 de maio de 2021.