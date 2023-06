BB patrocina Parada Gay e lança cartão para trans

No governo Jair Bolsonaro, o presidente do BB demitiu o diretor de marketing por ter autorizado uma campanha que exibia diferentes tipos de correntistas, entre eles pretos e uma pessoa transexual.

Ele terá a cor da bandeira do arco-íris, símbolo do movimento LGBTQIA+, e marca uma virada na política da instituição.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Depois de quatro anos sem políticas para a diversidade, o Banco do Brasil lança, nesta terça (6), um cartão de crédito que permite o uso do nome social do titular, uma inovação destinada aos transexuais.

