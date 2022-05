Banrisul prepara mudança de imagem

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Banrisul (Banco do Estado do Rio Grande do Sul) anuncia um processo de mudança de imagem nesta segunda-feira (23).

O nome deve continuar o mesmo, mas o novo posicionamento de marca busca se aproximar de conceitos de inovação e sustentabilidade.

O chamado rebranding acontece na esteira de outros investimentos da instituição.

O banco inaugurou, neste mês, um data center, com investimento de R$ 83 milhões. Também assinou parcerias recentes com uma corretora de seguros e uma empresa de serviços especializados de atendimento ao cliente para ampliar a atuação no ramo de cartões em Santa Catarina.