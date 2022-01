Bancos registram avanço de Covid e fecham agências para descontaminação

"Quando há suspeita de que um profissional da rede física de agências possa estar com Covid-19, a unidade é fechada temporariamente e a equipe que esteve em contato com este colaborador também é afastada das atividades para que o local passe pelo processo de higienização", diz o banco em nota.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) vem recebendo relatos de aumento do número de infectados pela variante ômicron no setor.

