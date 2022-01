Bancos registram alta no número de casos de Covid entre funcionários

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os bancos também têm acompanhado o aumento nos registros de Covid-19 entre funcionários, segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), que reúne as grandes instituições. De acordo com a entidade, houve uma elevação no número de casos de contaminações pela ômicron. O setor é sensível porque faz parte do grupo dos serviços considerados essenciais, como saúde, segurança e alimentação. Diversas atividades têm relatado episódios de mão de obra afastada por Covid ou gripe nos últimos dias, como hospitais e restaurantes. Na aviação, companhias aéreas anunciam o cancelamento de voos após o aumento de casos de tripulantes contaminados. Os cruzeiros marítimos suspenderam suas partidas temporariamente. Nesta semana, um grupo de lojistas decidiu pedir aos shoppings que reduzam o horário de funcionamento para apenas um turno, também devido ao afastamento de trabalhadores e à diminuição no fluxo de consumidores. Os estabelecimentos de compras respondem que o cenário é diferente entre as centenas de shoppings e lojas.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.