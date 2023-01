Bancos não abrem no feriado de aniversário na cidade de São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As agências bancárias não abrem ao público nesta quarta-feira (25), em razão do aniversário da cidade de São Paulo. As informações são da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

As áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes, bem como os canais digitais e remotos dos bancos (internet e mobile banking). As contas de consumo (água, energia, telefone etc.) e os carnês com vencimento no dia do feriado (25) poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte.

Nos dias 26 (quinta-feira) e 27 (sexta-feira), os bancos abrem normalmente nas localidades que não tiverem feriados municipais.

A Febraban lembra que os clientes também podem agendar os pagamentos das contas de consumo ou pagá-las nos próprios caixas automáticos, caso tenham código de barras. Já os boletos bancários poderão ser agendados ou pagos por meio do DDA (Débito Direto Autorizado).

"Os meios eletrônicos são uma alternativa prática e extremamente segura e oferecem praticamente a totalidade das transações financeiras do sistema bancário. Internet banking, mobile banking e caixas eletrônicos podem ser utilizados para pagamento de contas, checagem de saldo e extrato e transferências, por exemplo. Banco por telefone e correspondente também estão entre as alternativas de atendimento", disse a Febraban.