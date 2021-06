Bancos não abrem nesta quinta-feira na capital paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Já que nem todos anteciparam o feriado de Corpus Christi em março, alguns serviços ficarão fechados em São Paulo nesta quinta-feira (3), data oficial da celebração. Os bancos, de acordo com a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) não funcionam na capital paulista na quinta e voltam a abrir na sexta (4).

Nesse dia, as áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes nas agências, assim como os canais digitais e remotos de atendimento, como internet e mobile banking.

As contas de consumo (água, energia, telefone etc.) e carnês com vencimento em 3 de junho poderão ser pagas, sem acréscimo, na sexta-feira (4). Normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais. Caso isso não tenha ocorrido no documento de arrecadação, a sugestão é antecipar o pagamento ou, no caso dos títulos que têm código de barras, agendar o pagamento nos caixas eletrônicos, internet banking e pelo atendimento telefônico dos bancos.

Os boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos poderão ser pagos via DDA (Débito Direto Autorizado).

O Poupatempo, que também oferecem serviços do Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo), órgão estadual de trânsito, da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) e do Procon, funciona normalmente na capital, no horário habitual e com atendimento realizado mediante agendamento de data e horário.

Pelo portal e aplicativo Poupatempo Digital os cidadãos têm à disposição mais de 130 serviços online, que podem ser feitos a qualquer hora. Pelos canais também é possível fazer o agendamento (obrigatório) para os serviços presenciais.

Já os Correios informaram que as unidades operacionais e de atendimento funcionarão normalmente nesta data, exceto nas localidades em que houve a decretação de feriado municipal ou estadual. Nesses locais, as atividades de atendimento e entrega serão retomadas na sexta-feira (4).

A Sabesp informou que o atendimento aos clientes permanecerá normal no Disque Sabesp e no atendimento online. A empresa destacou que as agências de atendimento da companhia permanecem fechadas devido à pandemia.

Já as lojas de atendimento presencial da Enel Distribuição São Paulo, concessionária que atua em 24 municípios da Grande São Paulo, terão expediente no feriado de Corpus Christi, nos dias 3 e 4 Em razão das medidas de prevenção à Covid-19, a ida dos clientes às lojas de atendimento ocorre mediante agendamento prévio, que pode ser feito por meio do site da companhia, ou por meio do app Enel SP, disponível para Android e IOS, optando pelo dia, horário e local mais próximo.

Em nota, a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) disse que segue suspenso o rodízio de veículos em seu horário tradicional das 7h às 10h e das 17h às 20h, mas que vigora normalmente das 21h às 5h do dia seguinte, de acordo com o final da placa. O horário foi alterado por causa do toque de recolher noturno no estado de São Paulo.

Na área da saúde, hospitais, UBS (Unidades de Pronto Atendimento) prontos-socorros e UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) deverão ter funcionamento normal, sem paralisação, inclusive para vacinação contra a Covid. Mas a prefeitura vai confirmar a escala desses serviços nesta quarta.

Cidades da Grande SP têm diferenças Assim como a capital, no fim de março algumas cidades da Grande SP também anteciparam o feriado.

No ABC, São Caetano do Sul e Rio Grande da Serra seguem normalmente a data do calendário e sexta-feira (4) será ponto facultativo. A mesma situação se aplica para as cidades de Guarulhos e Osasco.

Apesar do feriado, as prefeituras dizem que vão manter serviços essenciais e vacinação contra a Covid-19.

Já as cidades de Santo André, São Bernardo do Campo, Diadema, Mauá e Ribeirão Pires optaram por antecipar o feriado de Corpus Christi e esta quinta seguem como um dia normal.

Cidades que anteciparam Corpus Christi

São Paulo

Santo André

São Bernardo do Campo

Diadema

Mauá

Ribeirão

Pires

Cidades que não anteciparam Corpus Christi

Guarulhos

Rio Grande da Serra

Osasco

São Caetano do Sul