Bancos já renegociaram 1,3 milhão de dívidas pelo Desenrola Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Desenrola Brasil renegociou um total de R$ 8,1 bilhões em dívidas em quatro semanas do programa, segundo dados da Febraban (Federação Brasileira de Bancos). O número representa alta de 50% em relação ao montante anunciado na semana anterior, de R$ 5,4 bilhões.

No total, 1,3 milhão de dívidas foram renegociadas, sendo que 985 mil consumidores foram beneficiados, de acordo com a entidade. Cada consumidor pode ter mais do que uma dívida. A adesão ao programa vai até 31 de dezembro.

As instituições financeiras retiraram do cadastro de nome sujo cerca de 5 milhões de dívidas de até R$ 100. Até a segunda semana do Desenrola, foram 4,8 milhões de registros baixados. Esse balanço não inclui baixas de registros de outras instituições não bancárias.

FAIXA 1 DO DESENROLA COMEÇA EM SETEMBRO

A adesão à Faixa 1 do Desenrola começará em setembro. Ela será voltada para quem recebe até R$ 2.640 por mês ou tem inscrição no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal), e entrou na lista de negativados a partir de 1º de janeiro de 2019, permanecendo com dívida ativa até 31 de dezembro de 2022.

A Faixa 1 permitirá renegociar até R$ 5.000 em qualquer tipo de dívida, desde que não seja crédito rural, financiamento imobiliário, operação com funding ou risco de terceiros, e dívida com garantia real. O pagamento pode ser à vista ou parcelado em até 60 meses, sendo que o valor da parcela deve ultrapassar R$ 50, com taxa de juros de no máximo 1,99% por mês.

Já a Faixa 2 do Desenrola, que começou em 17 de julho, tem como mote principal retirar do cadastro de devedores os cidadãos com dívidas até R$ 100. Além disso, ela é voltada a quem contraiu dívida bancária a partir de 1º de janeiro de 2019 e permaneceu na lista até 31 de dezembro de 2022.

O participante deve ganhar entre R$ 2.640 (dois salários mínimos) e R$ 20 mil por mês, terá prazo mínimo de 12 meses para o pagamento da dívida e negociará a quantidade de parcelas e a taxa de juros diretamente com o banco. Não há limite da quantia a ser quitada.