Bancos funcionam nesta segunda em SP, véspera de feriado de Finados

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As agências bancárias vão abrir normalmente na próxima segunda (1º), segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), véspera do feriado de Finados. Contudo, na terça (2) elas estarão fechadas, somente funcionarão áreas de autoatendimento ou canais digitais como internet e aplicativo de celular.

Os Correios também funcionarão normalmente em São Paulo na segunda-feira (1º), mas fecham no feriado na terça e voltam a abrir na quarta (3).

As agências do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) vão estar fechadas em todo o país de sábado (30) até terça (2) e voltam a abrir na quarta (3).

A Enel, empresa concessionária de distribuição de energia elétrica, diz que os pontos de atendimento na cidade de São Paulo abrem normalmente na segunda, mas fecham na terça.

O Poupatempo abrirá na segunda exclusivamente por causa do mutirão de RG e CNH, atendendo apenas às solicitações da primeira e segunda via de Carteiras de Identidade e renovação da habilitação. Para a ação, é necessário agendamento prévio nas plataformas do Poupatempo. Já no dia do feriado, todas as unidades estarão fechadas.

Já a Prefeitura de São Paulo, gestão Ricardo Nunes (MDB), afirma que a campanha de vacinação contra a Covid-19 continuará nos quatro dias do feriado prolongado. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, as 82 AMAs/UBSs Integradas estarão abertas para vacinação com primeiras e segundas doses neste sábado (30), das 7h às 19h e os megapostos, das 8h às 17h.

No domingo (31), estarão abertas as duas farmácias parceiras na avenida Paulista, nos números 2.371 e 266, das 8h às 16h. Também estará em funcionamento a vacinação em sete parques da cidade, das 8h às 17h. Na segunda e na terça, as AMAs/UBSs integradas vão funcionar das 7h às 19h.

Estarão abertos e com funcionamento ininterrupto durante os quatro dias os hospitais e prontos-socorros, AMAs 24h (Assistências Médicas Ambulatoriais) e UPAs (Unidades de Pronto Atendimento).

Já as UBSs (Unidades Básicas de Saúde), AE (Ambulatórios de Especialidade) e Uvis (Unidades de Vigilância em Saúde) estarão fechadas tanto na segunda quanto na terça.

Os Centros Esportivos funcionarão normalmente no sábado (30) e domingo (31). Na segunda-feira (1º) todas as unidades deverão funcionar em regime de plantão (gerenciado pelo Coordenador do Centro Esportivo), porém abrirão normalmente aos usuários. Clique aqui e confira o endereço de cada unidade.

Na terça-feira (2), Dia de Finados, as unidades estarão fechadas, com exceção do Ceret e Parque das Bicicletas, que funcionarão em regime de plantão (gerenciado pela chefia imediata do Clube).

O rodízio de veículos estará suspenso na segunda. As demais restrições, porém, seguem mantidas ao longo do dia, como rodízio de veículos pesados (caminhões), zona de máxima restrição à circulação de caminhões e zona de máxima restrição aos fretados.

Também não estarão liberadas na segunda-feira (11) as vagas de Zona Azul e as faixas exclusivas de ônibus.

O feriado de 2 de novembro não fez parte da antecipação de outras datas comemorativas feita pela Prefeitura de São Paulo como forma de conter o avanço da Covid-19 nos meses de março e abril deste ano.

Os cinco feriados antecipados foram o de Corpus Christi e do Dia da Consciência Negra de 2021 e os feriados do aniversário de São Paulo, de Corpus Christi e do Dia da Consciência Negra de 2022.