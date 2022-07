Bancos estancam perda de usuários em apps mas seguem atrás de concorrente digital

Logo atrás, com 14%, vem o Bradesco, que tem investido em fintechs como Next e Digio.

O resultado, porém, segue aquém do patamar em que se encontrava em janeiro de 2018, quando os quatro maiores players tradicionais (Bradesco, Caixa, Itaú e Santander Brasil) abocanhavam 76% do total de usuários ativos.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Os grandes bancos brasileiros reverteram a tendência de contração no número de usuários mensais ativos em seus aplicativos, registrando 37% do total em maio, segundo levantamento do UBS Evidence Lab.

