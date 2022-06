Banco do Brasil promove leilão de 3 mil imóveis com descontos de até 70%

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Banco do Brasil promove durante este mês leilão com mais de 3 mil imóveis, com descontos que chegam a até 70%. De acordo com a instituição financeira, são ofertadas casas e apartamentos em todo o país - mas há predominância de ofertas em Goiás, Paraíba e Piauí.

No total, são 2.930 imóveis para venda direta e leilão no portal Seu Imóvel BB. Ainda segundo o banco, há imóveis que vão de R$ 11,9 mil a R$ 24,1 milhões.

O Banco do Brasil afirma que uma das oportunidades é um apartamento residencial no Rio de Janeiro, com área total privativa de 43,72 m², ofertado por R$ 79.218,00, valor 33% abaixo do avaliado. Outro exemplo é uma casa residencial em São Luís, Maranhão, com área construída de 265,94 m², por R$ 93.799,00, que representa desconto de 66% sobre o valor de avaliação.

Mais informações sobre ofertas, podem ser acessadas Seu Imóvel BB (https://seuimovelbb.com.br/).