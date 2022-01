Banco Central suspende consulta aos R$ 8 bi esquecidos em bancos

Na primeira fase do serviço, o BC estima a devolução de R$ 3,9 bilhões a cerca de 28 milhões de CPFs e CNPJs. Ainda em 2022, segundo a instituição, também serão disponibilizados valores referentes a tarifas e parcelas de operações de crédito cobradas indevidamente, além de contas pré-pagas, pós-pagas e de corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários, todas encerradas com saldo disponível.

Na tarde desta terça (25), o BC suspendeu o acesso à nova ferramenta. Com uma procura acima do esperado pela autarquia, o site ficou fora do ar desde a noite desta segunda (24), dia em que o órgão anunciou a existência de R$ 8 bilhões que podem ser resgatados por consumidores e empresas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.