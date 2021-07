Banco Central planeja cartão físico para implementar Pix Offline

"Há uma ampla gama de tecnologias que podem ser adotadas para a iniciação de um Pix Offline, o cartão é uma delas. O BC está em fase de estudo dessas tecnologias no escopo da agenda evolutiva e oportunamente divulgará as especificações estabelecidas", afirmou a autarquia em nota.

De acordo com o cronograma do Banco Central, o Pix Offline deve ser implementado ainda no quarto trimestre deste ano, junto com o Pix por aproximação e o mecanismo especial de devolução –planejado pelo BC como uma maneira de aumentar a rastreabilidade e reprimir fraudadores.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.