Banco Central facilita abertura de conta em fintechs

De acordo com nota do BC, a regra também "torna obrigatório o encaminhamento ou disponibilização ao titular, por meio físico ou eletrônico, do cartão de crédito e dos respectivos demonstrativos e faturas, de acordo com a forma e o canal escolhidos pelo titular entre as opções disponibilizadas pela instituição".

As contas de pagamento podem ser pré-pagas, em que o cliente deposita o dinheiro antes do uso, ou pós-paga, que funciona como uma espécie de cartão de crédito. Esses serviços são oferecidos por instituições de pagamentos, que normalmente são fintechs.

Com a mudança, as instituições não terão mais uma lista obrigatória de informações cadastrais e poderão escolher quais dados o cliente precisa conceder na hora de abrir a conta.

