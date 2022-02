Banco Central estuda liberar valores a receber de instituições falidas

- Dinheiro do esquecido do PIS/Pasep

- Na segunda fase e nas demais, haverá devolução de tarifas, parcelas ou obrigações em operações de crédito não previstas em termo assinado com o BC, o que inclui o dinheiro descontado indevidamente de crédito consignado dos aposentados do INSS.

- No caso do crédito das cooperativas, um exemplo de quem pode receber é o ex-cooperado que deixa a cooperativa antes da distribuição do resultado positivo anual ou que não busca a restituição de capital integralizado após seu desligamento. Já nos consórcios, o dinheiro irá para consorciado de grupo encerrado que não utilizou os respectivos créditos.

- Nesta primeira fase de pagamentos, que começará em 7 de março, os valores devolvidos são de contas correntes ou poupanças que foram encerradas ainda com saldo disponível; tarifas e parcelas cobradas indevidamente cuja devolução já estava prevista em termo de compromisso assinado com o BC; cotas e sobras de quem participou de cooperativas de crédito; e dinheiro de consórcios encerrados.

- No dia agendado, volte ao site e use seu login gov.br para acessar o sistema, consultar e solicitar o resgate

- No caso de pessoas físicas, informe a data de nascimento; para as empresas, digite a data de abertura

A partir de 2 de maio, tanto pessoas físicas quanto empresas poderão checar se foram inseridas novas informações no CPF ou CNPJ na base de dados do sistema. Assim como ocorre na primeira fase, serão informados a data e o horário para resgatar o dinheiro.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O sistema de valores a receber do Banco Central deverá incluir, nas próximas fases, dinheiro esquecido em bancos e demais instituições financeiras que faliram. A consulta para saber se vai receber o montante que ficou para trás será aberta no dia 2 de maio.

