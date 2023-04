Banco Central defende uso da TR no FGTS

Se a tese for aprovada, as contas passarão a ter novo índice de correção. Caso a ação seja negada, a correção atual seguirá como está. Advogados divergem sobre quem deverá receber os valores atrasados. Estima-se que 70 milhões de trabalhadores podem ser beneficiados.

O STF julga a ação conhecida como revisão do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), que discute se a correção atual do Fundo de Garantia –de 3% ao ano mais TR (Taxa Referencial) é constitucional.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O advogado Erasto Villa Verde de Carvalho Filho, do Banco Central, apresentou nesta quinta-feira (20) argumentos em defesa da TR e explicou parte do cálculo da taxa que, em suas palavras, é "não é uma conta simples". "Ela contém uma fórmula da maior complexidade", disse.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.