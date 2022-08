Balança comercial tem superávit de US$ 5,4 bi em julho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 5,444 bilhões em julho, informou o Ministério da Economia nesta segunda-feira (1°), atingindo nível recorde para o mês nas exportações e importações.

O saldo de julho, porém, veio abaixo das expectativas de mercado. Pesquisa da Reuters com economistas apontava projeção de resultado positivo de US$ 6,993 bilhões de dólares para o período. O dado também é 22,7% inferior ao registrado em julho de 2021.

O número do mês passado é fruto de US$ 29,955 bilhões em exportações e US$ 24,511 bilhões em importações. Os dois números representam os maiores resultados para meses de julho na série histórica iniciada em 1997, o que levou a corrente de comércio, que soma importações e exportações, a também atingir o nível recorde de US$ 54,465 bilhões.

O valor das exportações cresceu 23% em comparação com o mesmo mês de 2021, fruto de uma alta de 12,2% nos preços dos produtos e de 4,7% no volume vendido.

No recorte por atividade econômica, houve avanço nas exportações de agropecuária (+40,2%) e da indústria de transformação (+33,2%). A indústria extrativa, por sua vez, recuou 5,6% no valor exportado, com impacto de uma queda média de 13,9% nos preços dos produtos.

Houve crescimento mais intenso no valor das importações, de 41,6%, reflexo de uma alta de 26,3% nos preços dos produtos e de 8,7% no volume comprado.

Além do efeito de alta nos preços globais, a guerra entre Rússia e Ucrânia também impactou o comércio de fertilizantes. Em busca de fontes alternativas de fornecimento desses produtos, os produtores brasileiros aumentaram as importações vindas do Oriente Médio, China e Canadá, segundo a pasta. No caso do Canadá, a importação saltou 481% em julho na comparação anual, totalizando US$ 665 milhões.

Ainda assim, de acordo com o ministério, as importações de adubos e fertilizantes da Rússia também avançaram, com aumento de 180% em julho ante mês equivalente de 2021, somando US$ 687 milhões.

No acumulado do ano, o Brasil teve saldo positivo de US$ 39,8 bilhões na balança comercial, ante US$ 44,4 bilhões no mesmo período de 2021. O resultado é fruto de US$ 194,1 bilhõesem exportações (+20%) e US$ 154,3 bilhões em importações (31,6%).