Baixo crescimento com juros em alta cria trajetória explosiva para dívida do Brasil, diz Campos Neto

Sobre câmbio, o presidente do BC reforçou que o regime é flutuante e que a autoridade monetária só vai intervir quando houver demanda no mercado por liquidez, em momentos de muita volatilidade.

Ele se referia ao novo programa social do governo, o Auxílio Brasil, que substitui o Bolsa Família. O mercado recebeu mal a manobra do governo para ampliar gastos para financiar o benefício e driblar o teto de gastos.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que a atual fragilidade fiscal não vem apenas de ruídos em relação ao possível desajuste das contas públicas, mas também do questionamento do mercado sobre a capacidade de crescimento estrutural do Brasil.

