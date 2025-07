Azul anuncia aval da Justiça dos EUA para financiamento de US$ 1,6 bi

A companhia aérea também protocolou um acordo previamente anunciado com a AerCap, maior arrendadora de aeronaves da Azul e que representa a maior parte da fatia de dívidas de arrendamento (algo como aluguel de aviões). A expectativa da empresa é que esse acordo resulte em mais de US$ 1 bilhão em economia na operação da frota. O acordo está previsto para ser avaliado na próxima audiência, em 13 de agosto de 2025.

Segundo a Azul, a aprovação do financiamento representa um avanço crucial no processo de reestruturação financeira da companhia. A empresa afirma que a medida reforça a capacidade de operar normalmente enquanto avança com o plano de recuperação.

Nesse tipo de crédito, caso a empresa não consiga se recuperar, o pagamento do empréstimo é extraconcursal, ou seja, tem preferência no pagamento.

