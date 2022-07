Auxílio Brasil e Auxílio Gás começa a ser pago em 9 de agosto; veja novo calendário

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo federal oficializou nesta segunda-feira (25) a antecipação do calendário de pagamentos do Auxílio Brasil no mês de agosto. Com a mudança, o benefício reajustado começará a ser pago no dia 9 e calendário de depósitos terminará no dia 22.

O mesmo calendário vale para o Auxílio Gás, que em agosto passará dos atuais R$ 53 para R$ 120.

Segundo a instrução normativa 18, publicada no "Diário Oficial da União", a mudança valerá apenas para os pagamentos de agosto, quando os beneficiários começam a receber o Auxílio Brasil de R$ 600. Os repasses de julho, atualmente em pagamento, ainda são de R$ 400.

CALENDÁRIO DO PAGAMENTO EM AGOSTO

Número final do cartão de benefício (NIS); Data de liberação do benefício de R$ 600

1; 9 de agosto

2; 10 de agosto

3; 11 de agosto

4; 12 de agosto

5; 15 de agosto

6; 16 de agosto

7; 17 de agosto

8; 18 de agosto

9; 19 de agosto

0; 22 de agosto

O governo já vinha estudando a antecipação do pagamento para o início do mês. Pelo calendário vigente até então, os depósitos reajustados teriam início em 18 de agosto.

Para os meses de setembro, outubro e novembro, a instrução normativa do Ministério da Cidadania não prevê alterações.

VEJA CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DO AUXÍLIO BRASIL

Final do NIS; Setembro; Outubro; Novembro; Dezembro

1; 19; 18; 17; 12

2; 20; 19; 18; 13

3; 21; 20; 21; 14

4; 22; 21; 22; 15

5; 23; 24; 23; 16

6; 26; 25; 24; 19

7; 27; 26; 25; 20

8; 28; 27; 28; 21

9; 29; 28; 29; 22

0; 30; 31; 30; 23

O Auxílio Brasil sucedeu o Bolsa Família, programa de transferência de renda que, na avaliação do governo Bolsonaro, carregava a marca do PT. O benefício foi rebatizado no fim do ano passado e passou a ser de R$ 400.

Em julho deste ano, a gestão federal articulou a aprovação de uma modificação da Constituição Federal para permitir um aumento no valor do benefício. A manobra é vista como uma estratégia eleitoral para melhorar a popularidade de Bolsonaro, que é candidato à reeleição.

Além do aumento no valor do Auxílio Brasil, a emenda à Constituição também reajustou o Auxílio Gás para cerca de R$ 120 e criou dois novos benefícios, um de R$ 1.000 para caminhoneiros, e outro para taxistas.