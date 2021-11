Áustria tem 'corrida por vacina' após lockdown para não imunizados

Nas últimas semanas, a Europa tornou-se novamente o epicentro da pandemia, o que levou alguns países a considerarem a reimposição de restrições no período que antecede o Natal. A chegada do inverno no hemisfério norte preocupa as autoridades, já que o vírus se espalha mais facilmente nos meses de frio, quando as pessoas se reúnem dentro de casa.

Enquanto centenas de pessoas em razão do lockdown, inúmeros cidadãos formaram fila nos centros de vacinação para receber sua dose. Segundo o jornal britânico The Independent, na semana anterior à entrada em vigor das novas restrições, quase 130 mil pessoas foram vacinadas, o maior número semanal registrado desde o início de julho.

Os não vacinados já são proibidos de entrar em restaurantes, hotéis e salões de cabeleireiro. Na capital Viena, para assistir a eventos festivos, culturais ou desportivos com mais de 25 pessoas ou para jantar fora, os não imunizados terão agora que apresentar um teste PCR, além do certificado de vacinação ou cura.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.