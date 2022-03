Auditores fiscais protestam por aumento de salário em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Sinafresp (Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de São Paulo) diz que vai participar de uma manifestação na entrada principal da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) na tarde desta terça-feira (29).

A entidade afirma que a categoria protesta por não ter sido contemplada pelo reajuste salarial anunciado pelo governo Doria.

"Uma das reivindicações em pauta é a atualização do salário do governador do estado, congelado desde 2019, ao qual estão atrelados os reajustes de parcela dos servidores do poder executivo do estado de São Paulo, caso dos auditores fiscais do estado", diz o Sinafresp em nota.

Na última semana, os deputados aprovaram a proposta do governo para o aumento salarial, com 20% de reajuste aos servidores da saúde e da segurança pública, integrantes das Polícias Civil e Militar, agentes de escolta e vigilância penitenciária e de segurança penitenciária.

Para servidores do quadro de apoio escolar, administração penitenciária e pesquisadores científicos do estado, das secretarias, da Procuradoria-Geral e de autarquias estaduais, o reajuste é de 10%.