Auditores fiscais denunciam desmonte da Receita no exterior

Para o vice-presidente da Unafisco Nacional, Kleber Cabral, os números apresentados aos organismos internacionais revelam o tamanho do descaso do governo federal com a Receita Federal nos últimos anos.

No documento, obtido pelo Painel S.A., a Unafisco aponta "significativos e contínuos" movimentos de estrangulamento da Receita Federal, com a drástica redução de seus orçamentos nos últimos anos, o esvaziamento de áreas e procedimentos direcionados ao combate de condutas ilícitas, especialmente em relação à corrupção e lavagem de dinheiro.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Unafisco Nacional, associação que representa auditores da Receita Federal, enviou, nesta sexta-feira (9), um relatório para três organismos internacionais mostrando um desmonte do fisco e o abandono do combate à corrupção.

