Auditores de SP pedem recondução de secretário da Fazenda

Próximo ao vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, Salto vinha sendo cotado para assumir a Secretaria do Tesouro Nacional, mas a disputa de forças na equipe do PT, que consolidou a indicação de Fernando Haddad ao Ministério da Fazenda, tornou o convite formal a Salto mais distante.

O manifesto é divulgado em meio a rumores sobre a possível chegada de Paulo Guedes ao secretariado de Tarcísio. O ministro da Economia, rosto do bolsonarismo nas finanças do país, não confirma publicamente o convite do governador eleito.

Nela, os auditores afirmam que o trabalho de Salto uniu os esforços dos servidores, gerando melhorias na prestação de serviços, liberação de créditos acumulados para o setor produtivo e a geração de superávit fiscal. Salto deixará o cargo com cerca de R$ 37 bilhões no caixa.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.