Atraso na liberação de dinheiro leva clubes a fazerem piada com nome de liga

"O que sempre foi discutido dentro da LFF é que os clubes receberiam o dinheiro do adiantamento após a assinatura dos documentos, o que está para acontecer em breve. Estamos muito próximos do acordo e do valor ser adiantado pela XP", disse o cartola.

Segundo envolvidos no processo, o acordo de adiantamento dos R$ 375 milhões pela XP já estava negociado com os 26 clubes da LFF e deve ser liberado ainda neste mês.

Essa foi uma forma de manter a atração dos clubes contra o flerte deles com o Mubadala, poderoso fundo dos Emirados Árabes que negocia a compra dos direitos da Libra (Liga do Futebol Brasileiro), rival da LFF.

