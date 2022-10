'Atrase salário e demita professor', diz áudio atribuído a Luciano Hang

"Especificamente em abril 2018, foi realizado um encontro entre o secretário da SEF/SC, Paulo Eli, e empresários do setor têxtil catarinense, para debater a Medida Provisória (MP) 220/2018, cujo texto abordava a redução de alíquota de ICMS entre contribuintes no estado, de 17% para 12%."

A propaganda petista lembra que Hang apoia o senador Jorginho Melo, que disputa com Décio Lima no segundo turno.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O programa eleitoral do candidato do PT ao governo de Santa Catarina, Décio Lima, exibiu neste sábado (22) um áudio atribuído ao empresário bolsonarista Luciano Hang, em que o dono da Havan teria sugerido que o estado atrasasse salários e demitisse professores.

