Ato de 1º de Maio no Anhangabaú terá balões após imbróglio entre sindicalistas e concessionária

A Prefeitura de São Paulo e o consórcio Viva o Vale assinaram contrato de concessão do local em 2021, com duração prevista de dez anos.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ato de 1º de Maio que acontecerá no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo, terá balões das centrais sindicais, que estavam em imbróglio com a concessionária que administra o espaço.

