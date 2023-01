Associação pede bloqueio de bens da PwC e acusa CVM de negligência no caso Americanas

A crise da Americanas já gerou uma série de ações envolvendo associações de defesa do consumidor e de investidores. Algumas delas buscam acionistas para ingressar em processos coletivos, tanto no Brasil como nos Estados Unidos.

"Em sua condição de regulador do mercado de capitais, diante de uma falha de mercado, compete à CVM exercer seu Poder de Polícia e atribuição sancionadora e aplicar as sanções eventualmente cabíveis", completa.

Com relação à CVM, pede a apresentação de todas as investigações sobre o caso, com atualizações a cada 15 dias, e um relatório detalhado sobre todas as auditorias de empresas feitas pela PwC.

