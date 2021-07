Associação de supermercados registra alta de 5% no consumo nos primeiros meses de 2021

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Associação Brasileira de Supermercados (Abras) diz ter identificado uma alta de 5,32% no consumo por parte dos brasileiros entre janeiro e maio deste ano. O valor, registrado pelo Índice Nacional de Consumo dos Lares Brasileiros Abras, supera em 2,88% os resultados do setor no mesmo período no ano passado.

De acordo com a associação, o desempenho pode ser explicado por fatores como o auxílio emergencial oferecido pelo governo federal e o pagamento da primeira parcela, na segunda quinzena de maio, do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS.

O levantamento ainda identificou 30.883 novos postos de trabalho abertos no setor entre janeiro e maio de 2021, além da abertura de 24 novas lojas entre os meses de abril e maio.

"O investimento que gera emprego acaba voltando para o próprio setor. Os novos funcionários também passam a aplicar parte de sua renda na alimentação da família", afirma o vice-presidente Institucional da Abras, Marcio Milan.

Nesta semana, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) editou um decreto para prorrogar por três meses o pagamento do auxílio emergencial de 2021. O benefício atual —que varia de R$ 150 a R$ 375— termina neste mês. Os valores devem ser mantidos.