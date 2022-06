Associação de bares estima faturamento 50% maior no Dia das Namorados

O Dia dos Namorados é a segunda data comemorativa mais importante do setor, atrás apenas do Dia das Mães.

A Abrasel-SP lançou neste ano a campanha Semana dos Namorados para estimular o movimento nos restaurantes durante a semana. A partir da próxima segunda (6), os estabelecimentos participantes vão oferecer descontos, brindes e cardápios especiais para atrair casais a anteciparem a celebração e, desta forma, evitarem as filas do fim de semana.

Como neste ano a data comemorativa será celebrada em um domingo (12), a entidade prevê um movimento maior na véspera, na noite de sábado (11), com crescimento de 40% no faturamento em relação a um fim de semana comum. Para o domingo, a expectativa é de aumento de 20% a 30%.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Abrasel-SP (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) estima um aumento de 50% no faturamento do setor no Dia dos Namorados, na comparação com o ano passado. Em 2021, os estabelecimentos ainda enfrentavam restrições de funcionamento por conta da pandemia.

