Associação comercial inaugura espaço para startups no Centro de SP

As empresas escolhidas receberão, ao final do programa, um selo de inovação da ACSP para ajudar a obter oportunidades de negócios.

No programa, as empresas poderão buscar apoio de 35 conselheiros do Conin para superar desafios selecionados por elas, diz Andrade.

A ACSP está com inscrições abertas até sexta (3) para seu primeiro programa de apoio a startups, chamado Hack Boost, também em parceria com o Sebrae-SP.

ACSP, diz que o Páteo 76 inicia atividades preparado para receber eventos presenciais e no formato híbrido, com equipamentos para gravação e transmissão de eventos.

Também diz que, caso haja sucesso no Pateo 76, a ACSP poderá tanto ampliá-lo como também criar novos áreas do tipo. O centro para startups foi instalado em imóvel que já era usado pela associação.

Com área de 280 metros quadrados, a maior parte dedicada a um escritório aberto para trabalho, o espaço fica localizado na rua Boa Vista e foi batizado de Pateo 76. Trata-se de uma homenagem ao Pátio do Colégio, marco da fundação da cidade de São Paulo, que fica ao lado.

