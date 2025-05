Assembleia de acionistas da JBS aprova dupla listagem

Em 2024, um grupo bipartidário de senadores norte-americanos enviou uma carta ao órgão fiscalizador dos mercados de capitais dos EUA (SEC), expressando oposição à listagem da empresa no país, citando preocupações com corrupção e potenciais consequências ambientais da operação.

Em 2016, o plano também enfrentou oposição do braço de investimentos do Banco de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o maior acionista fora da família Batista. Em março, o banco estatal, que vem reduzindo sua participação na JBS, concordou em se abster na votação da listagem dupla.

"Acreditamos que essa operação vai aumentar nossa visibilidade no cenário internacional, atrair novos investidores e fortalecer ainda mais nossa posição como líder global de alimentos", disse em nota o CEO global da JBS, Gilberto Tomazoni, quando a dupla listagem foi aprovada pela SEC (a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) no final de abril.

A assembleia estava marcada para começas às 10h, mas às 10h18 a B3 mandou aviso de suspensão de negócios com os papéis da empresa diante da iminente divulgação de fato relevante com o resultado da reunião dos investidores, que veio menos de um minuto depois.

As ações da JBS exibiam alta de 0,5% quando tiveram negociações suspensas pouco após a abertura do mercado.

Com isso, a empresa –a maior de proteína animal do mundo– passará a ter papéis negociados tanto na NYSE, a Bolsa de Nova York, quanto no Brasil. As mudanças projetam uma escalada de ganhos para os acionistas, tendo em vista que, nos Estados Unidos, a base de investidores e de capital é mais ampla.

