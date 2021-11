Arrecadação tem alta real de 4,9% em outubro, mas interrompe sequência de recordes

O segundo maior crescimento foi de R$ 3,8 bilhões na conta do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). A alta percentual foi de 350%. A diferença é explicada pelo aumento promovido na alíquota desse tributo a partir de setembro deste ano, com o objetivo de financiar programas sociais, além da redução desse mesmo imposto em 2020 para baratear o crédito durante a pandemia.

No recorte por tipo de tributo, a maior alta foi no Imposto de Renda de empresas e Contribuição Social sobre Lucro Líquido, com elevação de R$ 9,5 bilhões, o equivalente a 26,9%.

Em outubro, parte dos indicadores econômicos pesou negativamente para o resultado da arrecadação. Apesar de uma forte alta no valor em dólar das importações (46%) e de crescimento no valor das notas fiscais eletrônicas emitidas (16,8%), houve um recuo de 4,8% na produção industrial e uma queda de 4,2% na venda de bens.

A trajetória das receitas do governo apresentou forte alta após o arrefecimento da pandemia do coronavírus, também impulsionada pela alta da inflação, por conta da incidência de impostos sobre o valor nominal dos produtos.

Tostes afirmou ainda que o dado do mês passado só não foi melhor por conta do alto impacto das compensações tributárias, mecanismo usado por empresas para recuperar ou usar créditos de impostos.

O secretário da Receita, José Barroso Tostes Neto, explicou que o resultado do último mês foi inferior ao de 2016 apenas porque naquele ano houve uma arrecadação concentrada do regime especial de regularização cambial e tributária, que gerou um ganho extraordinário de R$ 46 bilhões.

