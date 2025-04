Argentina vive dia tranquilo após liberar troca de dólar

BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - "Tenho 70 anos e já vi esse filme tantas vezes, a última foi com [o ex-presidente Mauricio] Macri e o ator principal já era o ministro [da Economia] Luis Caputo. Eles liberam a compra de dólares, se desesperam e proíbem de novo, até o ministro é o mesmo", lembra o aposentado Agnardo Lemotte, ao sair para comprar dólares em uma agência bancária.

O primeiro dia útil desde 2019 em que os argentinos não tiveram restrição para compra da moeda americana por pessoas físicas parecia uma segunda-feira qualquer, sem filas nem correrias nas agências bancárias.

As expectativas eram altas desde a noite da última sexta-feira (11), quando o governo anunciou que chegava ao fim o limite de compra de US$ 200 por mês, pela via oficial, após o país selar um novo acordo com o FMI (Fundo Monetário Internacional), desta vez de US$ 20 bilhões.

"Bom, se o presidente Javier Milei repetia o discurso de liberdade econômica, não fazia sentido manter a restrição de comprar dólares", avalia o vendedor Luis Osarte, 33, em frente a uma agência bancária no centro de Buenos Aires. "O problema é que as pessoas não têm pesos para comprar dólares."

A liberação do chamado "cepo cambiário" era uma das exigências do FMI. No primeiro dia sem a restrição, o governo afirmou que não há uma preocupação com os efeitos das medidas anunciadas pelo ministro da Economia, no fim da semana passada.

Além de levantar o "cepo", o governo anunciou que o dólar oficial passa a flutuar entre bandas de 1.000 a 1.400 pesos argentinos -ou seja, sempre que a moeda estiver fora desse intervalo, o banco central argentino vai intervir vendendo ou comprando dólares. Os limites vão ser corrigidos em 1% ao mês.

Na estreia do regime cambial, a moeda estava cotada a 1.230 pesos argentinos no fim da tarde, sem ter tocado o limite das bandas de flutuação. Na prática, isso representa uma desvalorização de 12,1% ante os 1.097 pesos cotados na sexta-feira.

Ao mesmo tempo, o dólar blue (paralelo) era cotado a 1.285 pesos, reduzindo a chamada "brecha cambiária". A distância entre a cotação oficial e a paralela era uma das principais críticas apontadas pelos economistas contrários ao ajuste do governo Milei.

As ações das empresas argentinas no exterior subiram com força, assim como os títulos do Tesouro do país, depois que o governo suspendeu a maior parte dos controles cambiais.

No pregão desta segunda, os papéis da petroleira YPF na Bolsa de Nova York tiveram alta de 10,3%, e os do Mercado Libre (+2,3%). O índice S&P Merval, que reúne ações de empresas argentinas, subiu 4,7% em pesos e 12% em dólares.

No começo da manhã, a maior dificuldade enfrentada pelos correntistas foi para acessar suas contas em aplicativos. Nas primeiras horas de operação, quando tentavam acessar os serviços do Banco de la Nación para comprar dólares, se deparavam com uma mensagem de sistema fora do ar.

O BCRA (Banco Central da República Argentina) anunciou no fim de semana que há um limite de compra com dinheiro vivo de US$ 100 por mês, o que pegou parte dos argentinos de surpresa. Os correntistas podem comprar sem limite usando suas contas em dólares e depois sacar o valor no caixa, mas não é possível levar um bolo de pesos argentinos ao banco e trocá-lo por mais de US$ 100.

ECONOMISTAS CRITICAM SAÍDA PARCIAL

Os economistas críticos ao governo estão apontando que foi uma saída parcial do cepo que não liberou a compra de dólares pelas empresas, que ainda precisam esperar o fim do exercício de 2025 para operar livremente no mercado de câmbio.

"O governo apresenta uma mudança de regime cambial em meio a uma dinâmica financeira muito complexa, como se fosse uma vitória, quando o esquema visava tentar manter a taxa de câmbio o mais ancorada possível para chegar às eleições", disse a economista Marina dal Poggetto, da UBA (Universidade de Buenos Aires) em uma entrevista no fim de semana. Milei reagiu desqualificando a economista em sua conta no X.

"Em um primeiro momento, a dívida com o FMI parece boa, especialmente para aqueles que têm condições de comprar dólares. O ciclo financeiro continuará por mais algum tempo e, quando começar a ficar sem combustível, o dólar atingirá o teto estabelecido pelo governo, e eles começarão a vender os dólares que o FMI mandou", escreveu o ex-ministro da Economia Martín Guzmán.

Milei deu uma entrevista mais cedo prometendo que a inflação não vai disparar, e voltou a comemorar a confirmação do novo acordo do país com o FMI.

"Se eu não modifico a quantidade de dinheiro, não há motivo para os preços subirem", disse o presidente.

Pouco antes do anúncio do acordo com o Fundo, a agência oficial de estatísticas Indec informou que a inflação na Argentina acelerou em março para 3,7%, bem acima do que havia sido registrado em fevereiro. Esse foi o maior aumento mensal para o IPC (Índice de Preços ao Consumidor) desde agosto do ano passado, quando a alta foi de 4,2%. Nos três primeiros meses do ano, a inflação acumulada é de 8,6% e, em 12 meses, de 55,9%.

Segundo o governo, dos US$ 20 bilhões, o desembolso inicial do FMI sob o novo acordo de dívida será de US$ 12 bilhões (R$ 70,5 bilhões). Além desse montante, será feita uma transferência de US$ 2 bilhões (R$ 11,7 bilhões) em junho e de US$ 1 bilhão (R$ 5,9 bilhões) para o segundo semestre.

Milei também anunciou que as retenções nas exportações agrícolas aumentarão novamente em julho, após a redução transitória ordenada em janeiro. Dessa forma, a soja, por exemplo, voltaria a uma alíquota de 33%, após ter sido reduzida para 26% por decreto.

No início da tarde, o presidente se reuniu na Casa Rosada com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, que faz um viagem relâmpago a Buenos Aires.

Segundo o gabinete de Bessent, durante a reunião, o secretário reafirmou o total apoio dos Estados Unidos às "ousadas reformas econômicas do presidente Milei" e o elogiou pela ação imediata de seu governo para reduzir as barreiras ao comércio recíproco com os Estados Unidos.

ARGENTINA VOLTA AO FMI

**O que foi acertado?**

O FMI e a Argentina chegaram a um novo acordo para um empréstimo de US$ 20 bilhões (R$ 119,8 bilhões). O desembolso inicial do FMI sob o novo acordo de dívida será de US$ 12 bilhões (R$ 70,5 bilhões). Além desse montante, será feita uma transferência de US$ 2 bilhões (R$ 11,7 bilhões) em junho e de US$ 1 bilhão (R$ 5,9 bilhões) para o segundo semestre

**Qual é o objetivo do acordo?**

O objetivo é renovar vencimentos de dívida e sustentar o dólar. Especialistas alertam, no entanto, que o empréstimo não seria suficiente para resolver a situação do país

**Qual é o tipo de acordo?**

O acordo com o FMI será semelhante ao que está atualmente em vigor no país. Oferece uma ajuda financeira a países que enfrentam problemas de balanço de pagamentos e requer em troca a implementação de reformas estruturais e medidas de estabilidade macroeconômica

**Quais são as obrigações da Argentina?**

Está previsto um prazo de pagamento de dez anos, com carência de quatro anos, e a dívida será utilizada para resgatar a dívida do Tesouro com o Banco Central da Argentina e para saldar os vencimentos da dívida com o próprio FMI nos próximos quatro anos

**O que diz o governo?**

O ministro Luis Caputo disse que a diferença deste acordo para os anteriores é que nenhum outro governo fez ajustes macroeconômicos antes que o FMI os pedisse, embora o Fundo já tenha manifestado preocupação com a sustentabilidade do programa de Milei, sobretudo com respeito ao câmbio

**O que diz o FMI?**

Em seu comunicado, o Fundo cobra aprofundar as reformas de Milei para impulsionar o crescimento da Argentina, com a flexibilização do mercado de trabalho, revisão de aposentadorias e pensões e a abertura gradual da economia