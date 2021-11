Arezzo anuncia compra da marca Carol Bassi por R$ 180 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Arezzo&Co anunciou nesta terça (30) a compra da marca de luxo Carol Bassi por R$ 180 milhões. A aquisição marca a entrada da empresa calçadista no mercado de moda feminina.

Segundo a Arezzo, a transação pode chegar ao valor de R$ 220 milhões caso a marca atinja métricas de desempenho estabelecidas para 2022 e 2025.

A marca Carol Bassi foi criada por Anna Carolina Bassi em 2014 e possui loja no Shopping Cidade Jardim, em São Paulo, e no Rio. Também está presente em 90 lojas multimarcas pelo país e realiza vendas para o público de alta renda através de aplicativo de mensagem.

"A operação está inserida na estratégia da Arezzo&Co de ampliação de seus negócios no setor de moda e varejo, com diversificação de produtos e expansão de marcas em seu portfólio", divulgou a Arezzo no anúncio da compra. "Com a Carol Bassi, a Arezzo entra em excelente companhia no segmento do vestuário feminino, fortalecendo sua presença no mercado de moda premium".

A Arezzo é dona das marcas de calçados Schutz, Anacapri, Alexandre Birman, Fiever, Alme e Vans. Em outubro de 2020, uniu-se à marca de roupas masculinas Reserva.

A expectativa da companhia é que a marca Carol Bassi tenha receita bruta de R$ 110 milhões e lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de R$ 32 milhões em 2022.

As lojas do Cidade Jardim e Village Mall, no Rio de Janeiro, têm faturamento mensal de R$ 3,5 milhões, segundo a empresa. Cerca de metade das vendas é feita através de 55 grupos em aplicativo de mensagem, que reúnem mais de 8.000 consumidoras.

A Arezzo divulgou ainda o plano de abertura de até 20 lojas próprias da marca, expansão da presença em pontos multimarcas, criação de ecommerce próprio e desenvolvimento de calçados e bolsas com a etiqueta Carol Bassi.