Apple Music remunera mais do que Spotify

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

O Apple Music é um serviço de streaming de música exclusivo para assinantes. Não há opção gratuita nem anúncios publicitários, ao contrário do Spotify, que tem as opções de planos gratuito e premium.

O valor é o dobro do liberado pela maior plataforma do mercado, o Spotify. Em comunicado no mês passado, a plataforma suíça afirmou que desembolsa entre um terço e metade de um centavo de dólar para cada execução.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.