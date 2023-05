App de voos em jatinhos tem trecho SP-Rio a partir de R$ 1.900

Júnior vê um grande mercado de aeronaves ociosas que poderiam entrar na plataforma. "Hoje temos de 15 mil a 16 mil aeronaves registradas no Brasil. De 8.000 a 12 mil delas são privadas. E as aeronaves particulares geralmente ficam de 70% a 80% do tempo paradas", aponta.

A empresa também adotou um software para conectar e encontrar mais rapidamente condutores aptos a conduzir as aeronaves da frota, ampliando as oportunidades de trabalho para eles.

A lei brasileira impede que aviões particulares façam viagens remuneradas. Assim, os recursos obtidos com as viagens feitas pelo aplicativo são usadas para ajudar a custear os gastos de manutenção da aeronave, como trocas programadas de peças e o uso de hangares.

Em um modelo que lembra o da Uber, a empresa não tem jatinhos próprios, mas faz acordo com proprietários deles. Com isso, os donos avisam o tempo em que suas aeronaves estarão ociosas e disponíveis para viagens de terceiros.

Os postos avançados servem para facilitar a operação, mas os passageiros podem voar para praticamente qualquer aeroporto do país que tenha capacidade para receber as aeronaves disponíveis, mesmo os que ficam dentro de condomínios fechados.

"Para este ano, a gente espera ter 12 postos avançados, em todas as regiões do Brasil, e chegar a 65 aeronaves", projeta Junior.

O preço da Minetoo varia de acordo com diversos fatores, como o tamanho e conforto da aeronave e se o passageiro está disposto a dividir espaço com desconhecidos para baratear o voo. Uma viagem individual e exclusiva em um avião mais luxuoso, de São Paulo ao Rio, pode superar os R$ 20 mil na plataforma.

