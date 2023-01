Após rombo, Americanas esclarecem planos de venda de rede de hortifruti

Além da Natural da Terra, as Americanas adquiriram dez empresas em cerca de dois anos, incluindo redes da marca Uni.co (Imaginarium e Puket), e uma parceria com as lojas BR Mania.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As Americanas enviaram um esclarecimento ao mercado a respeito dos rumores de que planejam vender a rede Natural da Terra, supostamente parte da estratégia de solvência do rombo orçamentário de R$ 20 bilhões da empresa.

