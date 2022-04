Após reclamar do Twitter, Musk compra ações e já ganhou US$ 850 mi com alta

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dono da Tesla e da Space X, o bilionário Elon Musk anunciou nesta segunda-feira (4) ter comprado 9,2% das ações do Twitter, por US$ 2,9 bilhões. A compra foi concluída em 14 de março, mas veio a público só hoje. Em 25 de março, o bilionário criticou o Twitter e ameaçou criar uma nova rede social.

Após o anúncio, os papéis do Twitter subiam 29% na tarde desta segunda, cotados a quase US$ 51. Com a valorização, os US$ 2,9 bilhões investidos por Musk já se tornaram cerca de US$ 3,75 bilhões, um lucro de cerca de US$ 850 milhões.

De acordo com o ranking de bilionários da Bloomberg, Musk ocupa o primeiro lugar, com uma fortuna avaliada em US$ 273 bilhões (cerca de R$ 1,2 trilhão).

CRIAÇÃO DE UMA NOVA REDE

O anúncio da compra veio semanas depois de Musk ter tuitado que tem planos de criar uma rede sem algoritmo e que valorize a liberdade de expressão.

"Liberdade de expressão é essencial para o funcionamento da democracia. Você acredita que o Twitter cumpre rigorosamente este princípio?", perguntou Musk em uma enquete realizada em sua conta no Twitter, em 25 de março. Nesta data, o bilionário já tinha investido no Twitter.

Posteriormente, ele disse que o resultado daquela pesquisa era importante —até então, ninguém sabia que ele já tinha comprado uma parte da empresa.