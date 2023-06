Após PIB, Lula diz que 'país já está melhorando' e que vai crescer mais do que prevê FMI

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comemorou nesta quinta-feira (1º) o crescimento de 1,9% do PIB (Produto Interno Bruto) no primeiro trimestre deste ano, disse que o país está melhorando e que deve crescer mais que a estimativa feita pelo FMI (Fundo Monetário Internacional) para 2023.

Lula falou ao final de uma reunião com o presidente da Finlândia, Sauli Niinistö, no Itamaraty. "Nós trabalhamos para o PIB crescer, gente. Eu estou confiante no PIB. Eu tenho dito para o companheiro [Fernando] Haddad [ministro da Fazenda] que a gente vai crescer mais que a estimativa que o FMI está fazendo", disse.

"Como nós recuperamos todas as nossas políticas sociais e o dinheiro começa a circular junto às pessoas mais pobres desse país, essas pessoas vão virando consumidores, esse consumo vai gerando mais comércio, mais emprego", acrescentou.

Mais cedo, ele usou as redes sociais para comemorar o crescimento de 1,9% do PIB (Produto Interno Bruto) no primeiro trimestre deste ano. "Resultados que comprovam que nosso país já está melhorando. E vamos seguir trabalhando para distribuir esse crescimento com o povo brasileiro", escreveu.

Este foi o primeiro resultado divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no atual governo Lula.

A variação de 1,9% ficou acima das estimativas do mercado financeiro. Na mediana, analistas consultados pela agência Bloomberg esperavam alta de 1,3%.

O avanço veio após leve recuo de 0,1% no quarto trimestre de 2022, segundo dados revisados pelo IBGE. Inicialmente, a variação divulgada pelo instituto para esse período havia sido de retração de 0,2%.

O primeiro trimestre deste ano foi marcado pelas condições favoráveis de produção na agropecuária. Estimativas indicam recorde para a safra de grãos do país em 2023.

No início de 2003, quando Lula assumiu o poder pela primeira vez e enfrentou dados ruins do PIB, o chefe do Executivo adotou postura oposta e procurou culpar o governo anterior, em vez de atri buir ao seu governo o desempenho da economia.

O petista costumava afirmar que recebeu uma "herança mais que maldita" do antecessor, Fernando Henrique Cardoso (PSDB), e que o país estava na UTI.

Nos três primeiros meses do primeiro mandato petista, o PIB ficou estagnado em relação ao trimestre anterior e desacelerou na comparação com o mesmo período do ano anterior, 2002.

CÁLCULO DO PIB

Produtos, serviços, aluguéis, serviços públicos, impostos e até contrabando. Esses são alguns dos componentes do PIB, calculado pelo IBGE, de acordo com padrões internacionais. O objetivo é medir a produção de bens e serviços no país em determinado período.

O indicador mostra quem produz, quem consome e a renda gerada a partir dessa produção. O crescimento do PIB (descontada a inflação) é usualmente chamado de crescimento econômico.

O levantamento é apresentado pela ótica da oferta (o que é produzido) e da demanda (como esses produtos e serviços são consumidos). O PIB trimestral é divulgado cerca de 60 dias após o fim do período em questão.