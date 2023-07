Após nota da Fitch, Haddad diz haver 'coleção de fatores' para Selic baixar

Com essa elevação, a nota atual do Brasil está agora dois degraus abaixo do chamado grau de investimento, uma espécie de selo de país bom pagador. O Brasil perdeu esse status na agência em 2015.

A expectativa também se dá após a Fitch elevar a nota de crédito do Brasil. Em comunicado divulgado nesta quarta-feira (26), a agência de riscos subiu a nota do país de BB- para BB, e classificou o desempenho como tendo "perspectiva estável".

Declaração ocorre às vésperas da reunião do Copom. Na próxima quarta-feira (2), o BC anunciará a sua decisão sobre a Selic, atualmente em 13,75% ao ano, em meio à pressão do governo e crescentes apostas de corte de até 0,5 ponto percentual na Selic.

