Após dois meses em queda, consumo de energia abre ano com estabilidade, diz setor

O cenário é atribuído, sobretudo, à demanda da indústria e das grandes empresas, diz a CCEE. Como resultado, o consumo no mercado livre, que concentra essas companhias e não precisa do intermédio das distribuidoras, cresceu 1,8%.

O volume consumido no mês passado foi de quase 67 mil megawatts, patamar semelhante ao de janeiro de 2022, de acordo com a entidade.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após dois meses consecutivos em queda, o consumo de energia no país começou o ano com estabilidade, segundo o levantamento que será divulgado pela CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica) na próxima semana.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.