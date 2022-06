Após deixar governo, secretário de portos assume posto em gigante do setor

Piloni afirma que terá atuação exclusiva em mercados fora do país para o Grupo TIL, multinacional com portfólio de investimentos em torno de US$ 3 bilhões na América Latina, fora o Brasil, e em Portugal.

Como secretário, Piloni trabalhou na agenda de portos a serem concedidos como Itajaí, São Sebastião e Santos. O grupo tem planos de expandir suas atividades no Brasil, com participação em leilão.

