Após assumir governo, Rodrigo Garcia declara ter R$ 100 mil em dinheiro em espécie

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador Rodrigo Garcia mantém R$ 100 mil em dinheiro em espécie, segundo a declaração de bens que ele entregou à Alesp ao assumir o cargo na semana passada.

A quantia é superior ao que ele divulga que possui em duas contas correntes, uma no Bradesco (R$ 26.645,07) e outra no Banco do Brasil (R$ 12.971,21). O governador também declara uma poupança com R$ 2.318,84.

A declaração que ele apresentou em janeiro de 2019, no início do mandato como vice, também tinha R$ 100 mil em dinheiro.

Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa do governador afirmou, em nota, que "as declarações de bens de Rodrigo Garcia são publicadas desde 1998" e que "todos os bens foram declarados e registrados no diário oficial, conforme previsto em lei".