Aplicativo do Banco do Brasil apresenta instabilidade

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Clientes do Banco do Brasil relataram dificuldades para acessar suas contas por meio do aplicativo e utilizar cartões do banco na noite desta sexta-feira (25).

O site de monitoramento de serviços online Downdetector registrou pico de notificações sobre o banco, com 990 reclamações reportadas até as 23h10 de sexta.

Segundo relatos em redes sociais, pagamentos em crédito e débito feitos com cartões do BB foram recusados e o login no aplicativo do banco encontrava-se fora do ar, o que impossibilita a utilização dos serviços.

Na madrugada de sábado (26), o nível de reclamações no Downdetector começou a estabilizar e, pela manhã, o banco respondeu a usuários no Twitter que o sistema já estava estável novamente.

"O Banco do Brasil informa que todos os seus serviços voltaram a funcionar normalmente. A indisponibilidade temporária já foi regularizada", afirmou em nota.