Aplicativo do auxílio emergencial terá cartão de crédito e microcrédito, diz vice-presidente da Caixa

"Continuamos com uma maior oferta de produtos para o cliente ter mais facilidade e conveniência. Já estou dando spoiler do lançamento de cartão de crédito e do microcrédito que o Caixa Tem vai ter", disse o executivo, sem dar mais detalhes sobre quando os novos produtos devem chegar.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O aplicativo Caixa Tem, criado para facilitar o acesso aos pagamentos do auxílio emergencial, oferecerá cartão de crédito e microcrédito, afirmou o vice-presidente de negócios de varejo da Caixa Econômica Federal, Celso Leonardo Barbosa, nesta quinta-feira (24), em painel no congresso Ciab de tecnologia bancária, promovido pela Febraban (Federação Brasileira de Bancos).

