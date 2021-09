Apagão atinge cidades do Rio de Janeiro e de Minas Gerais

O ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) não havia se manifestado sobre as causas até o momento.

A Enel Distribuição Rio, uma das concessionárias de energia que atende o estado do Rio, informou que uma perturbação na rede de transmissão de Furnas causou interrupção no fornecimento de energia em parte da região dos Lagos e em cidades como Macaé, Cantagalo e Teresópolis.

