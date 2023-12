Aos 100 anos, Itaú repagina marca e contrata Madonna

A ideia é ressaltar o legado e a longevidade do banco, com o mote 'Feito de Futuro'. O tradicional logo do Itaú perdeu o azul e o amarelo. Agora o Itaú é escrito com o "i" minúsculo em branco em um fundo laranja, cujas arestas foram arredondadas. O resultado é um aspecto mais "clean" e moderno.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em comemoração aos seus 100 anos, o Itaú Unibanco reformulou a sua marca e contratou pesos-pesados como embaixadores. Madonna, Jorge Ben Jor, Ronaldo Nazário, Fernanda Montenegro, Ingrid Silva e Marta estrelam a campanha divulgada nesta quarta-feira (6) que anuncia a mudança desenvolvida em parceria com as agências Africa Creative e Galeria.

