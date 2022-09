Anvisa veta venda de macarrão com substância que matou bichos de estimação

Ainda não foi protocolado nenhum recolhimento voluntário junto à Anvisa, mas todas as empresas envolvidas estão sendo acompanhadas e, se for verificada necessidade de recolhimento, a Anvisa fará novas determinações.

As informações sobre as empresas e a rastreabilidade dos produtos também continuam sendo atualizadas diariamente, e também continuam os processos de investigação dos fatos.

A determinação vale para produtos fabricados entre os dias 25 de julho de 2022 e 24 de agosto de 2022. Se a data de fabricação não for encontrada no rótulo, a orientação é procurar a Keishi para confirmar quando os produtos foram produzidos.

SÃO APULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) proibiu, em portaria publicada nesta quinta (22), a venda, o uso e a distribuição do macarrão e de outros produtos com massa da empresa Keishi. A medida acontece após o órgão do governo fazer uma inspeção nas dependências da empresa e encontrar a mesma substância que intoxicou e matou animais de estimação como ingrediente na linha de produção.

